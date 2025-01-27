Бывшего футболиста сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

Футболиста Раджу Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

Бывшего футболиста сборной Бельгии Раджу Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Gazet van Antwerpen.

По версии следствия, игрок причастен к ввозу кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпена. «Поскольку слушания в настоящее время продолжаются, в соответствии с принципом презумпции невиновности никаких дальнейших комментариев на данном этапе не будет», — заявили в прокуратуре Брюсселя.

Наингголан выступал за сборную Бельгии с 2009 по 2018 год, он забил шесть мячей в 30 матчах в составе национальной команды. 36-летний полузащитник известен по выступлениям за итальянские «Рому» и «Интер». 22 января хавбек на правах свободного агента перешел в «Локерен-Темсе», выступающий во втором по силе бельгийском дивизионе.

В феврале прошлого года суд Амстердама заочно приговорил бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. По версии следствия, голландец был руководителем преступной группы, которая ввезла в Европу через порт Антверпена две крупные партии кокаина общим весом более тонны.