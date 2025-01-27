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16:37, 27 января 2025Силовые структуры

Экс-военного из Грузии приговорили в России к пожизненному сроку за бои на стороне Украины

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы наемника из Грузии Берианидзе

Фото: Артем Изофатов / Коммерсантъ

Российский суд приговорил гражданина Грузии Николоса Берианидзе к пожизненному лишению свободы за участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Иностранца признали виновным по статьям 359 («Наемничество») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего») УК РФ.

Ранее мужчина был военнослужащим вооруженных сил Грузии и принимал участие в операциях стран НАТО на территории Ирака и Афганистана. Не позднее 2016 года он приехал в Киев и вступил в батальон «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Таким образом осужденный стал принимать участие в конфликте на стороне Украины против Донецкой и Луганской народных республик. Мужчина был инструктором в «Азове».

По версии следствия, в период с 24 февраля по 20 мая 2022 года Берианидзе был на территории Мариуполя в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По приказу командира он принимал участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих.

Ранее в России суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы наемника ВСУ Георгия Гигаури из Грузии.

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