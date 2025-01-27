Находящегося в розыске грузинского наемника ВСУ заочно осудили в России на семь лет

СК: Суд заочно приговорил наемника ВСУ из Грузии Гигаури к 7 годам, он в розыске

В России суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгия Гигаури из Грузии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданин Грузии признан виновным в совершении преступления по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Он находится в международном розыске.

Следствие и суд установили, что в 2022 году Гигаури приехал на Украину и вступил в состав «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен), где прошел военную подготовку. Получив огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение, он стал участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) и российских военнослужащих. Гигаури получал вознаграждение от украинских властей.

По ходатайству следствия он заочно заключен под стражу.

21 января сообщалось, что Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 24-летнего гражданина Грузии Эльнура Эйбова, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника.