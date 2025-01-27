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15:03, 27 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады сообщил о росте дезертирства в элитных частях ВСУ

В Верховной Раде сообщили о росте дезертирства в элитных частях ВСУ на 60 %
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Роман Костенко сообщил о росте на 60 процентов дезертирства в элитных частях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это прокомментировал в Telegram находящийся в СИЗО украинский парламентарий Александр Дубинский.

«При таких цифрах хочется переспросить безумствующего лицедея, а переговоры с позиции силы наступят когда? Когда сбежит вся армия?» — спросил депутат, вероятно, обращаясь к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

По мнению Дубинского, ВСУ дезертируют раньше, чем пройдут 90 дней, на которые Киеву приостановили помощь.

Ранее стало известно, что из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Как сообщалось, создание подразделения было пиаром. Уточнялось, что в бригаду набирали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.

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