Экономию США на отмене программ инклюзивности и равенства оценили

DOGE: США сэкономят на отмене программ инклюзивности и равенства $145 млн

США сэкономят на отмене программ поддержки разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) 145 миллионов долларов. Так оценивает сумму новый государственный департамент по достижению госэффективности (DOGE), сообщает ТАСС.

По данным ведомства, такой экономии удалось достичь благодаря отмене 16 контрактов в рамках программ DEI министерствами труда, транспорта, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и социальных служб, а также министерством финансов. Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что занятые вопросами DEI сотрудники правительства уйдут в оплачиваемый отпуск.

Президент США Дональд Трамп распорядился отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и назвал ее дискриминационной. Он также приказал всем департаментам и агентствам исполнять давние законы США о гражданских правах и противостоять незаконным преференциям и программам DEI в частном секторе.

Как сообщил The Wall Street Journal (WSJ), первые указы президента США Дональда Трампа, связанные с работой американского правительства, вызвали хаос и частично парализовали работу министерств. По данным издания, из-за больших различий в повестках предыдущей и новой администраций вступление в должность нового президента происходит максимально хаотично, из-за чего замедляются даже обычные операции.