Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 27 января 2025Бывший СССР

Экс-полковник СБУ назвал решающее сражение на фронте

Экс-полковник СБУ Стариков: Сражение за Красноармейск станет решающим
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сражение за подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) станет решающим для ситуации на фронте. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба южного Донбасса будет решена», — высказался экс-полковник СБУ.

Стариков назвал решающее сражение в ДНР и указал на продолжающийся оперативно-тактический кризис Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отставной полковник подчеркнул, что ВСУ только продолжат терять территории по мере продолжения конфликта на Украине. По его мнению, темп потери территорий очень скоро может достигнуть геометрической прогрессии.

Ранее глава Государственного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об угрозах существованию страны. По словам одного из участников встречи, больше всего ему запомнился ответ Буданова на вопрос, сколько у Киева осталось времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      В МИД России рассказали о возможных контактах Путина и Трампа

      Москвичка едва не осталась без кожи после приготовления ужина мужу

      Врач назвала четыре самых редких вида рака

      Трамп рассказал о сомнениях в возможности назначения Габбард на пост директора Нацразведки

      «АвтоВАЗ» объявил о выпуске Vesta с шестой передачей

      Хлои Кардашьян удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

      Экс-полковник СБУ назвал решающее сражение на фронте

      Туристка пошла купаться на пляж в Мексике и ушла под воду на глазах матери

      В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше