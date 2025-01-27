Экс-полковник СБУ Стариков: Сражение за Красноармейск станет решающим

Сражение за подконтрольный Украине Красноармейск (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) станет решающим для ситуации на фронте. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба южного Донбасса будет решена», — высказался экс-полковник СБУ.

Стариков назвал решающее сражение в ДНР и указал на продолжающийся оперативно-тактический кризис Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отставной полковник подчеркнул, что ВСУ только продолжат терять территории по мере продолжения конфликта на Украине. По его мнению, темп потери территорий очень скоро может достигнуть геометрической прогрессии.

Ранее глава Государственного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об угрозах существованию страны. По словам одного из участников встречи, больше всего ему запомнился ответ Буданова на вопрос, сколько у Киева осталось времени.