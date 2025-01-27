Экс-солистка «Блестящих» рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Ольга Орлова пожаловалась, что ей не могут поставить диагноз

Певица Ольга Орлова призналась, что медики не смогли объяснить боли в руках даже после обследований. Об этом артистка рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая солистка культовой музыкальной группы «Блестящие» жаловалась на проблемы со здоровьем с конца 2024 года. В частности, артистка рассказывала, что у нее сводит руки при разгибании, немеют ноги по ночам. Орлова рассказывала, что обратилась за помощью к медикам, чтобы выяснить причину болей.

«Так и не поставили никакого диагноза. Руки все еще болят и немеют», — заявила Ольга.

Ранее стало известно, что певица Ольга Орлова высказалась о приеме «Оземпика», который активно используется по всему миру для похудения.