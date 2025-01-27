Гагарина ответила на вопрос о новом замужестве

Певица Полина Гагарина сообщила, что больше никогда не выйдет замуж

Российская певица Полина Гагарина заявила, что не планирует снова выходить замуж. Об этом она сообщила подписчикам в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На вопрос поклонника о том, когда Гагарина снова станет женой, артистка ответила одним словом: «Никогда».

В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а в 2017-м родила дочь Мию. В декабре 2020-го стало известно, что пара официально развелась. У певицы также есть сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

Ранее народная артистка России Лариса Долина призналась, что не хочет снова выходить замуж, поскольку ей хорошо в одиночестве.