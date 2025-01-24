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13:40, 24 января 2025Культура

Долина ответила на вопрос о новом замужестве

Певица Лариса Долина заявила, что не хочет снова выходить замуж
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина ответила на вопрос о том, хочет ли она снова выйти замуж. Ее цитирует «Пятый канал».

«Мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем. Я больше туда не хочу», — высказалась она. При этом артистка отметила, что не видит ничего плохого в романтических отношениях с большой разницей в возрасте у партнеров.

Ранее суд вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом Ларисы Долиной. В решении суда также объясняется, каким именно образом злоумышленники смогли обмануть артистку, получив от нее средства от продажи квартиры.

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