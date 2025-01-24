Долина ответила на вопрос о новом замужестве

Певица Лариса Долина заявила, что не хочет снова выходить замуж

Народная артистка России Лариса Долина ответила на вопрос о том, хочет ли она снова выйти замуж. Ее цитирует «Пятый канал».

«Мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем. Я больше туда не хочу», — высказалась она. При этом артистка отметила, что не видит ничего плохого в романтических отношениях с большой разницей в возрасте у партнеров.

Ранее суд вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом Ларисы Долиной. В решении суда также объясняется, каким именно образом злоумышленники смогли обмануть артистку, получив от нее средства от продажи квартиры.