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19:12, 27 января 2025Силовые структуры

Гамлет, Барабайка и Тереза отправились в колонию за обман российских пенсионеров

В Москве суд дал до 12 лет мошенникам, заставлявшим пенсионеров брать кредиты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор троим мошенникам, заставлявшим пенсионеров оформлять кредиты на юридические услуги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые Гамлет Артенян, Денис Бабарайка и Виталий Тереза получили от 12 до 9 лет за 187 эпизодов мошенничества. Их взяли под стражу в зале суда. Сообщники осужденных также приговорены к длительным срокам.

Суд установил, что они под предлогом оказания юридической помощи заставляли пенсионеров брать кредиты для ее оплаты, однако услуги не оказывали.

27 января сообщалось, что в Калужской области 78-летняя учительница лишилась 500 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам.

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