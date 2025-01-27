Ида Галич посетила Неделю моды в прозрачном платье

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале, который насчитывает 274 тысячи подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша пришла на показ модного дома Schiaparelli в черном прозрачном платье длины макси и коричневой шубе поверх него. В качестве обуви знаменитость выбрала черные туфли на каблуках с имитацией пальцев в передней части изделия. Дополнили образ Галич массивные серьги, укладка и макияж.

Ранее в январе Ида Галич показала новую внешность с ультракороткой челкой. Блогерша предстала перед камерой в парикмахерской, запечатлев процесс преображения.