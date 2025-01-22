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17:36, 22 января 2025Ценности

Ида Галич показала новую внешность с ультракороткой челкой

34-летняя блогерша Ида Галич показала новую внешность с ультракороткой челкой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич сменила прическу и показала новую внешность. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем семь миллионов подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в парикмахерской, запечатлев процесс преображения. Так, ей подстригли ультракороткую челку, при этом оставив основную длину волос. Знаменитость отметила, что мечтала о данной трансформации несколько лет.

«Я в восторге. Люблю меняться. Не могу всю жизнь ходить с одной и той же прической, мне интересно пробовать что-то новое. Вы бы рискнули? Сделали бы себе такую челку?» — поинтересовалась Галич у подписчиков.

Ранее в январе российский певец Дима Билан кардинально сменил имидж и удивил фанатов новой внешностью.

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