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08:48, 27 января 2025Экономика

Идею Зеленского о транзите азербайджанского газа жестко раскритиковали

Дубинский: Никакого азербайджанского газа в украинской трубе быть не может
Кирилл Луцюк

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском газопроводе может быть только российский газ, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского, Дубинский заявил, что никакого азербайджанского газа в украинской трубе быть не может, а может быть лишь российский.

«Просто по физическим причинам — труба из Азербайджана заходит в РФ. То есть, Азербайджан дует свой газ в РФ, а РФ — дует аналогичный объем нам», — написал Дубинский.

В связи с этим он полагает, что Зеленский в очередной раз пытается ввести общественность в заблуждение.

Ранее Зеленский рассказал, что в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил транзит азербайджанского газа в Европу через украинскую территорию. Он уверен, что можно быстро подписать соответствующий договор, если на это будет политическая воля.

В конце минувшего года представители Баку опровергли слухи о том, что Азербайджан продает российский газ Западу.

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