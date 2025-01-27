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15:15, 27 января 2025Мир

Игнорирование Трампом чиновников ЕС объяснили

Американист Блохин: Трамп пытается показать ЕС его подчиненное положение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытается показать еврочиновникам их подчиненное положение, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Пренебрежительное отношение Трампа к евробюрократам специалист объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета Politico писала, что игнорирование администрацией президента США Дональда Трампа руководства Европейского союза (ЕС) и желание американского лидера вести переговоры напрямую с главами стран-членов объединения стало «холодным душем» для еврочиновников в Брюсселе. Газета в качестве примера напомнила, что на церемонию инаугурации Трампа не пригласили ни одного высокопоставленного руководителя органов ЕС.

«Такое отношение Трампа к Европе вызвано тем, что евробюрократия его презирала и считала, что победит [кандидат в президенты США от Демократической партии Камала] Харрис. Очевидно, что Трампа недооценивали. Когда Трамп победил, он стал относиться к евробюрократии так же, как и к американской бюрократии, которую он презирает. (...) В какой-то разрыв связей между США и Европой я не верю, у них колоссальная экономическая взаимозависимость, которая формировалась десятилетиями», — отметил Блохин.

Такое отношение — это попытка показать и свою значимость, и значимость США. Европа для него не суверенный независимый игрок, а сателлит (...). Трамп ставит их на место, показывая их подчиненную роль

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

23 января Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе.

«Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — сообщил американский лидер.

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