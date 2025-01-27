Игнорирование Трампом чиновников ЕС объяснили

Американист Блохин: Трамп пытается показать ЕС его подчиненное положение

Президент США Дональд Трамп пытается показать еврочиновникам их подчиненное положение, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Пренебрежительное отношение Трампа к евробюрократам специалист объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета Politico писала, что игнорирование администрацией президента США Дональда Трампа руководства Европейского союза (ЕС) и желание американского лидера вести переговоры напрямую с главами стран-членов объединения стало «холодным душем» для еврочиновников в Брюсселе. Газета в качестве примера напомнила, что на церемонию инаугурации Трампа не пригласили ни одного высокопоставленного руководителя органов ЕС.

«Такое отношение Трампа к Европе вызвано тем, что евробюрократия его презирала и считала, что победит [кандидат в президенты США от Демократической партии Камала] Харрис. Очевидно, что Трампа недооценивали. Когда Трамп победил, он стал относиться к евробюрократии так же, как и к американской бюрократии, которую он презирает. (...) В какой-то разрыв связей между США и Европой я не верю, у них колоссальная экономическая взаимозависимость, которая формировалась десятилетиями», — отметил Блохин.

Такое отношение — это попытка показать и свою значимость, и значимость США. Европа для него не суверенный независимый игрок, а сателлит (...). Трамп ставит их на место, показывая их подчиненную роль

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

23 января Трамп выдвинул бывшего главу сетей фастфуда Hardee's и Carl’s Jr. Эндрю Паздера на пост постоянного представителя страны при Европейском союзе.

«Энди — успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель», — сообщил американский лидер.