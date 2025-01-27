Инвалиду выплатили 600 тысяч рублей за мастурбацию

В Лондоне инвалида по ошибке арестовали за мастурбацию и разрушили его жизнь

В Лондоне, Великобритания, полиция выплата инвалиду пять тысяч фунтов стерлингов (600 тысяч рублей) за то, что ее сотрудники по ошибке обвинили его в мастурбации в общественном месте и испортили его репутацию. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

В мае 2021 года неизвестные пожаловались лондонской полиции на мужчину, который мастурбировал в автобусе. Он попал на камеры видеонаблюдения, и полицейские опубликовали эту запись для поиска виновного. Через несколько месяцев им позвонил неизвестный человек и заявил, что мужчиной с видеозаписи является некий Брент Нейлор.

В ноябре 2021 года к Нейлору приехали шесть полицейских. Они тут же обвинили его в сексуальном преступлении и арестовали на глазах у соседей. Только в участке сотрудники полиции стали сравнивать запись и внешность Нейлора и поняли, что поймали его по ошибке: настоящий преступник был выше и крупнее. Мужчину отпустили, однако этот арест разрушил всю его жизнь.

Нейлор страдает от болезни Фонга, которая в первую очередь поражает суставы. Так, мужчина рассказал, что не может полностью выпрямлять руки. Хоть обвинения с Нейлора были сняты, его соседи были уверены, что он преступник. Его выселили из квартиры, оскорбляли на улице, угрожали расправой и попросили больше не появляться в его любимом пабе. Однажды на мужчину и вовсе напали. Его ударили чем-то тяжелым в голове, после чего он очнулся с ранением в больнице.

Устав терпеть все это, Нейлор подал на лондонскую полицию в суд. Его правоту признали и присудили ему денежную компенсацию. Несмотря на это, он отметил, что перестал верить в полицию. Он до сих пор мучается от панических атак, часто просыпается от кошмаров и пугается звука полицейских сирен.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Йорк, США, помощники шерифа по ошибке задержали 11-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы. Они приняли ее за угонщицу, хотя у девочек была разная внешность.