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14:46, 20 января 2025Из жизни

11-летнюю девочку по ошибке задержали по пути из школы и надели на нее наручники

В США 11-летнюю девочку приняли за угонщицу автомобиля и надели на нее наручники
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В штате Нью-Йорк, США, помощники шерифа по ошибке задержали 11-летнюю, возвращавшуюся из школы. Об этом сообщает WCSC.

Сотрудники офиса шерифа округа Онондага остановили группу школьников, когда те шли домой. Они выбрали из них 11-летнюю девочку, обвинили ее в угоне автомобиля и надели на нее наручники. Позже помощники шерифа объяснили, что приняли ее за девушку, угнавшую машину Kia. Они знали, что преступница была одета в розовую куртку и камуфляжные штаны — так же была одета и девочка.

Дети кричали, что помощники шерифа ошиблись, но те были уверены, что им просто врут. Они показывали девочке фотографию преступницы и спрашивали: «Малышка, ты правда хочешь нам сказать, что это не ты?». Вскоре она начала плакать, и помощники шерифа решили рассмотреть фотографию внимательно. Только тогда они и поняли свою ошибку: у настоящей угонщицы волосы были длиннее. Девочку отпустили и извинились перед ней.

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О произошедшем стало известно матери пострадавшей. Она рассказала, что теперь ее ребенок не хочет ходить в школу. Девочка боится, что ее снова задержат.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо, США, малолетний мальчик сбил отца на его автомобиле. Мужчину госпитализировали. Оказалось, что он был пьян.

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