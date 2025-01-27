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16:01, 27 января 2025Мир

Иран приобрел российские истребители

Иранский генерал Шадмани: Иран приобрел российские истребители Су-35
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Иран приобрел российские многоцелевые истребители Су-35. Об этом сообщил замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани, передает Reuters.

При этом генерал не сообщил, были ли самолеты доставлены в Иран.

Россия начала переговоры о зарубежных поставках истребителей Су-35 13 ноября.

Ранее генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов перечислил потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57. По его словам, приобрести истребители могут такие страны, как Турция, Индия, некоторые африканские страны, в частности Алжир и Египет, а также страны Южной Америки.

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