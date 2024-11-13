Россия начала переговоры о зарубежных поставках Су-35

ФСВТС: Россия начала переговоры о зарубежных поставках Су-35

Россия начала переговоры о зарубежных поставках истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаила Бабича сообщает «Интерфакс».

По его словам, истребители Су-35 продемонстрировали свою эффективность в реальном бою. «С рядом партнеров уже идет обсуждение. Готовы обсудить возможные варианты взаимодействия по этому вопросу и с китайской стороной», — сказал руководитель.

Он добавил, что иностранные заказчики проявляют интерес и к истребителю Су-57.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С.

Также в ноябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги.