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12:59, 14 ноября 2024Наука и техника

Генерал авиации перечислил потенциальных покупателей российского Су-57

Генерал авиации Попов: Индия, Турция и другие страны могут купить Су-57
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с газетой «Взгляд» перечислил потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57, который представили на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае.

По его словам, экспортная версия самолета будет немного отличаться от используемой Воздушно-космическими силами России. В частности, на ней не будут размещаться системы распознавания «свой-чужой» и оборудование для работы с ядерным вооружением. Кроме того, некоторые различия могут быть в части локационной и радиотехнической аппаратуры. «При этом принципы работы оборудования на Су-57 останутся, естественно, прежними», — уточнил летчик.

Приобрести истребитель пятого поколения, считает Попов, могут Турция, Индия, некоторые африканские страны, в частности Алжир и Египет, а также страны Южной Америки.

«У России есть свой рынок сбыта для военной продукции. Мы никогда не страдали отсутствием экспорта, будь то стрелковое оружие, артиллерия или авиация. У нас мощностей не хватает обеспечивать всех возможных покупателей. Поэтому экспорт Су-57 – следующая ступень развития нашего военного комплекса», — указал военный летчик, добавив, что для российской стороны это хорошо и с финансовой, и с политической точки зрения.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 представили на авиасалоне Airshow China 2024 в Китае. Там же протестировали VR-тренажер самолета. Вскоре компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что уже подписала первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал реальный опыт боевого применения российского истребителя главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов.

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