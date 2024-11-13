Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:35, 13 ноября 2024Наука и техника

VR-тренажер Су-57 протестировали в Китае

Замглавы ФСВТС протестировал VR-тренажер истребителя Су-57 на Airshow China
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич протестировал VR-тренажер истребителя пятого поколения Су-57 в ходе аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе «полета» в виртуальной реальности замглавы ФСВТС выполнил взлет с аэродрома и фигуру высшего пилотажа «мертвая петля».

Экспортную версию Су-57 демонстрируют на открытой площадке Airshow China возле летного поля. Посетители выставки могут ознакомиться с характеристиками российского самолета.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в ноябре гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что опыт боевого применения — главное преимущество Су-57. По его словам, Минобороны на отлично оценило эффективность самолета в боевых действиях.

В том же месяце Бабич рассказал, что зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении истребителей Су-57. Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству по поставкам самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      В России подорожала селедка под шубой

      ВС России нанесли комбинированные удары по военным объектам в Киеве

      Захарова посоветовала главе евродипломатии стать координатором поставок вооружений НАТО

      Раскрыты подробности о расправе россиянки над матерью на детской площадке

      Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше