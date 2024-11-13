VR-тренажер Су-57 протестировали в Китае

Замглавы ФСВТС протестировал VR-тренажер истребителя Су-57 на Airshow China

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич протестировал VR-тренажер истребителя пятого поколения Су-57 в ходе аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе «полета» в виртуальной реальности замглавы ФСВТС выполнил взлет с аэродрома и фигуру высшего пилотажа «мертвая петля».

Экспортную версию Су-57 демонстрируют на открытой площадке Airshow China возле летного поля. Посетители выставки могут ознакомиться с характеристиками российского самолета.

Ранее в ноябре гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что опыт боевого применения — главное преимущество Су-57. По его словам, Минобороны на отлично оценило эффективность самолета в боевых действиях.

В том же месяце Бабич рассказал, что зарубежные партнеры заинтересованы в приобретении истребителей Су-57. Он подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству по поставкам самолета.