Подозреваемую в истязании дочери раскаленным гаечным ключом мать задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали женщину по подозрению в истязании дочери

В Лобне задержали иностранную гражданку по подозрению в истязании 12-летней дочери раскаленными предметами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, мать и отец регулярно избивали дочь и обжигали ее раскаленными на огне предметами. Установлено, что семья находится в России нелегально. С матерью работают следователи, отца девочки задержали, решается вопрос о его аресте.

Об истязаниях несовершеннолетней правоохранителям стало известно от продавца магазина, которому пожаловалась девочка. Она рассказала, что травмы ей нанесли родители раскаленным металлическим ключом. Позже медики зафиксировали у пострадавшей большое количество ожогов на пояснице, руках и ступнях ног.