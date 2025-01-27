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16:41, 27 января 2025Силовые структуры

Подозреваемую в истязании дочери раскаленным гаечным ключом мать задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали женщину по подозрению в истязании дочери
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Лобне задержали иностранную гражданку по подозрению в истязании 12-летней дочери раскаленными предметами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

По данным следствия, мать и отец регулярно избивали дочь и обжигали ее раскаленными на огне предметами. Установлено, что семья находится в России нелегально. С матерью работают следователи, отца девочки задержали, решается вопрос о его аресте.

Об истязаниях несовершеннолетней правоохранителям стало известно от продавца магазина, которому пожаловалась девочка. Она рассказала, что травмы ей нанесли родители раскаленным металлическим ключом. Позже медики зафиксировали у пострадавшей большое количество ожогов на пояснице, руках и ступнях ног.

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