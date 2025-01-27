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12:32, 27 января 2025Экономика

Цены на жилье в Москве и провинции сравнили

«Циан»: Ни в одном регионе выручки от продажи квартиры не хватит на московскую
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ни в одном регионе России за счет старой квартиры не выйдет купить новую в Москве. К такому выводу пришли аналитики платформы «Циан». Результатами исследования делится агентство РИА Новости.

Выручки от продажи жилья в провинции теперь не хватает для покупки аналогичной в Москве. В среднем «квадрат» на вторичном рынке в столице стоит 340 тысяч рублей. Следом в рейтинге городов России с самыми дорогими квартирами идут Сочи и Ялта — там средний ценник на квартиру составляет 290 тысяч и 270 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. Цены в сравнении со столицей разнятся на 20 процентов. Таким образом, для покупки квартиры в Москве в пределах бюджета старой жителям российских курортов придется либо потерять в метраже, либо выбирать объекты на окраине.

На треть дешевле, чем в Москве, жилье оценивается в Зеленоградске, Геленджике и Алуште — там вторичное жилье продается в среднем за 210-250 тысяч рублей за квадратный метр. Аналогичные показатели демонстрируют Санкт-Петербург и ближнее Подмосковье (Реутов, Красногорск, Мытищи, Одинцово), отмечают в «Циане». С учетом этого местным жителям для переезда в Москву разменять квартиру удастся либо с потерей одной комнаты, либо выбирая лоты в малопрестижных районах столицы — Бирюлево, Капотне, Зеленограде или Новой Москве.

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Цены в российских городах-миллионниках не позволяют разменять квартиру на московскую без потерь. В большинстве случае, по словам руководителя компании Алексея Попова, менять придется в пропорции «трешка» на «однушку». В других же городах страны разница в ценах на жилье отличается пятикратно. Квадратный метр на вторичном рынке стоит около 70 тысяч рублей, или 3,3-3,5 миллиона рублей за всю квартиру — в такую сумму не обойдется даже комната в Москве, констатировал Попов.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве. Дешевле всего, по данным фирмы, оказалась 19-метровая квартира во Внуково. Она выставлена на продажу за 4,4 миллиона рублей.

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