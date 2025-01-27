Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО

Лавров заявил, что России не надо выходить из ЮНЕСКО

Россия борется с предвзятым отношением со стороны Секретариата ЮНЕСКО изнутри, но выходить из него не надо. Выход России из организации исключил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России».

«Считаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри. Это мы и делаем: запрашиваем информацию», — отметил дипломат.

По его словам, если углубляться в критику, то самое печальное для репутации руководства ЮНЕСКО — предвзятая позиция в украинском конфликте, что грубейшим образом нарушает Устав организации.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства назвал гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле соучастницей информационной войны Запада против России. Лавров указал на то, что в докладе секретариата ЮНЕСКО, который был посвящен журналистам, павшим при выполнении своих профессиональных обязанностей, нет ни единого упоминания о сотрудниках СМИ из России.

