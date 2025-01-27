Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:57, 27 января 2025Мир

Лавров исключил выход России из ЮНЕСКО

Лавров заявил, что России не надо выходить из ЮНЕСКО
Семен Александров (редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия борется с предвзятым отношением со стороны Секретариата ЮНЕСКО изнутри, но выходить из него не надо. Выход России из организации исключил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Культура» для фильма «ЮНЕСКО. 70 лет в России».

«Считаю, что выходить из ЮНЕСКО не надо. Надо бороться с этим абсолютно предвзятым, неприемлемым отношением со стороны секретариата изнутри. Это мы и делаем: запрашиваем информацию», — отметил дипломат.

По его словам, если углубляться в критику, то самое печальное для репутации руководства ЮНЕСКО — предвзятая позиция в украинском конфликте, что грубейшим образом нарушает Устав организации.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства назвал гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле соучастницей информационной войны Запада против России. Лавров указал на то, что в докладе секретариата ЮНЕСКО, который был посвящен журналистам, павшим при выполнении своих профессиональных обязанностей, нет ни единого упоминания о сотрудниках СМИ из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги

      Названы кандидатки на роль Бритни Спирс в байопике

      Москвичам пообещали аномальное окончание месяца

      Врач раскрыл неожиданную опасность частого использования антисептиков

      У россиян появилось новое круглогодичное направление отдыха

      Продюсер высказался о песне про бобра

      Акции самой дорогой компании мира рухнули

      ВСУ опровергли свой выход из Великой Новоселки

      Россиян предупредили о рекордно аномальной неделе

      Курорт Сбера «Манжерок» подарил дому ребенка сенсорную комнату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше