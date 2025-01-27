Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Белоруссии

Наблюдатели от Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвали президентские выборы в Белоруссии «свободными, прозрачными, конкурентными и соответствующими принципам проведения демократических выборов». Об этом сообщило РБК.
Глава миссии СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли спокойно, несмотря на опасения из-за возможного вмешательства в избирательный процесс «провокаторов и недругов Белоруссии».
«В день выборов белорусы продемонстрировали единство и желание подтвердить курс, которым идет братская Беларусь, на сохранение мира, стабильности, на поступательное развитие», — подчеркнул Лебедев.
26 января в Белоруссии прошли выборы президента. На них с результатом более 86 процентов голосов победил действующий лидер Александр Лукашенко.