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22:04, 27 января 2025Бывший СССР

Международные наблюдатели оценили избирательный процесс в Белоруссии

Наблюдатели от СНГ и ШОС назвали выборы в Белоруссии свободными
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Наблюдатели от Содружества независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) назвали президентские выборы в Белоруссии «свободными, прозрачными, конкурентными и соответствующими принципам проведения демократических выборов». Об этом сообщило РБК.

Глава миссии СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли спокойно, несмотря на опасения из-за возможного вмешательства в избирательный процесс «провокаторов и недругов Белоруссии».

«В день выборов белорусы продемонстрировали единство и желание подтвердить курс, которым идет братская Беларусь, на сохранение мира, стабильности, на поступательное развитие», — подчеркнул Лебедев.

26 января в Белоруссии прошли выборы президента. На них с результатом более 86 процентов голосов победил действующий лидер Александр Лукашенко.

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