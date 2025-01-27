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16:25, 27 января 2025Россия

Москвичка едва не осталась без кожи после приготовления ужина мужу

Mash: В Москве женщина готовила мужу ужин в платье и едва не осталась без кожи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве женщина едва не осталась без кожи после того, как решила приготовить ужин мужу в кружевном платье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, жительница столицы находилась возле газовой плиты. Огонь с нее перекинулся на одежду, а затем и на кожу.

Москвичку экстренно отвезли в больницу, у нее диагностировали 60 процентов ожогов тела. Из них 30 процентов были глубокими. У нее сгорели руки, тело и шея.

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского провели жительнице Москвы 10 операций. Ей пришлось удалить некротизированные ткани и пересадить кожу.

За жизнь женщины боролись медики шести специальностей: комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи. Москвичке удалось вернуться к прежней жизни.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области подросток получил смертельные ожоги во время игры с огнем.

ЖЗЛ
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