Ирландский журналист Чей Боуз допустил, что Украина могла начать торговать эмбрионами. Об этом он написал на странице в соцсети X.
Западный журналист заявил, что Украина на протяжении десятилетий была центром торговли людьми и суррогатного материнства. «Сейчас [Украину] обвиняют в торговле человеческими эмбрионами», — высказался Боуз о подобных слухах.
Он добавил, что эти предположения его не удивляют с учетом масштабов украинской коррупции.
Ранее Боуз заявил, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся завладеть энергетическими ресурсами России. По мнению журналиста, для этого они спонсируют неправительственные организации, ставящих целью «развал России».
До этого ирландский журналист предрек конец правления Владимира Зеленского.