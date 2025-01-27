На Западе высказались о слухах о торговле эмбрионами на Украине

Журналист Чей Боуз допустил, что Украина могла начать торговать эмбрионами

Ирландский журналист Чей Боуз допустил, что Украина могла начать торговать эмбрионами. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Западный журналист заявил, что Украина на протяжении десятилетий была центром торговли людьми и суррогатного материнства. «Сейчас [Украину] обвиняют в торговле человеческими эмбрионами», — высказался Боуз о подобных слухах.

Он добавил, что эти предположения его не удивляют с учетом масштабов украинской коррупции.

Ранее Боуз заявил, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся завладеть энергетическими ресурсами России. По мнению журналиста, для этого они спонсируют неправительственные организации, ставящих целью «развал России».

До этого ирландский журналист предрек конец правления Владимира Зеленского.

