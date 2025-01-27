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16:06, 27 января 2025Интернет и СМИ

На Западе высказались о слухах о торговле эмбрионами на Украине

Журналист Чей Боуз допустил, что Украина могла начать торговать эмбрионами
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз допустил, что Украина могла начать торговать эмбрионами. Об этом он написал на странице в соцсети X.

Западный журналист заявил, что Украина на протяжении десятилетий была центром торговли людьми и суррогатного материнства. «Сейчас [Украину] обвиняют в торговле человеческими эмбрионами», — высказался Боуз о подобных слухах.

Он добавил, что эти предположения его не удивляют с учетом масштабов украинской коррупции.

Ранее Боуз заявил, что Европейский союз (ЕС) и США стремятся завладеть энергетическими ресурсами России. По мнению журналиста, для этого они спонсируют неправительственные организации, ставящих целью «развал России».

До этого ирландский журналист предрек конец правления Владимира Зеленского.

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