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18:34, 27 января 2025Экономика

ЦБ понизил официальный курс доллара

ЦБ понизил официальный курс доллара на 28 января до 97,13 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 28 января до 97,13 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

В сравнении с котировками за 27 января курс американской валюты понизили примерно на 1,13 рубля. В результате официальный курс доллара во вторник составит 97,132 рубля. Официальный курс евро, в свою очередь, был понижен примерно на 44 копейки. Котировки европейской валюты 28 января составят 103,187 рубля. Что касается юаня, то курс китайской валюты понизили почти на 13 копеек, до 13,38 рубля.

Центробанк понижает официальный курс доллара на протяжении последней недели. Исключением стало 24 января, когда котировки американской валюты увеличились примерно на 82 копейки. В четверг, 23 числа, официальный курс доллара впервые в 2025 году опустился ниже психологической отметки в 100 рублей. До этого он стабильно держался в коридоре 101-103,5 рубля. Курс евро в первой половине января находился в диапазоне от 104 до 106,1 рубля.

Ближе к середине второй половины января курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 97 рублей впервые с 12 ноября 2024 года. В Центре аналитики и экспертизы ПСБ тогда связали подобную динамику в том числе с активизацией продаж экспортеров и спекулятивным спросом на рубль.

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