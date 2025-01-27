Рабочие нашли на стройплощадке таинственную «ведьмину бутылку» возрастом 200 лет

В Великобритании рабочие нашли таинственную ведьмину бутылку

Найденная на стройплощадке в Великобритании закупоренная бутылка из-под рома возрастом 200 лет оказалась «ведьминой бутылкой». Об этом сообщает сайт Unexplained Mysteries.

Таинственную бутылку нашли рабочие, которые рыли траншею в приморском городе Клитхорпс, графство Линкольншир, в 2024 году. Рабочие заметили в бутылке жидкость, предположили, что откопали старинный алкогольный напиток, и даже собирались попробовать его, однако в итоге передали в Линкольнский университет.

Студентка Зара Йейтс использовала многоспектральный сканер, которые обычно применяются криминалистами, и выяснила, что в бутылке находится не ром, а моча, поэтому пить ее не стоило. «Хорошо, что менеджер вмешался и помешал им», — прокомментировала Йейтс по поводу рабочих.

Считается, что бутылка была зарыта около 200 лет назад. Точное ее назначение пока не установлено, однако ученые предположили, что рабочие нашли так называемую «ведьмину бутылку». Их использовали в качестве оберегов от нечистой силы на протяжении многих веков. Внутрь обычно клали кусочки металла, гвозди или человеческие ногти, и заливали их мочой. По одной из версий, бутылку рядом с берегом зарыл моряк, надеясь, что она принесет ему удачу в следующем плаванье.

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