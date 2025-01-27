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02:01, 27 января 2025Из жизни

Рабочие нашли на стройплощадке таинственную «ведьмину бутылку» возрастом 200 лет

В Великобритании рабочие нашли таинственную ведьмину бутылку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Fahroni / Shutterstock / Fotodom

Найденная на стройплощадке в Великобритании закупоренная бутылка из-под рома возрастом 200 лет оказалась «ведьминой бутылкой». Об этом сообщает сайт Unexplained Mysteries.

Таинственную бутылку нашли рабочие, которые рыли траншею в приморском городе Клитхорпс, графство Линкольншир, в 2024 году. Рабочие заметили в бутылке жидкость, предположили, что откопали старинный алкогольный напиток, и даже собирались попробовать его, однако в итоге передали в Линкольнский университет.

Студентка Зара Йейтс использовала многоспектральный сканер, которые обычно применяются криминалистами, и выяснила, что в бутылке находится не ром, а моча, поэтому пить ее не стоило. «Хорошо, что менеджер вмешался и помешал им», — прокомментировала Йейтс по поводу рабочих.

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Считается, что бутылка была зарыта около 200 лет назад. Точное ее назначение пока не установлено, однако ученые предположили, что рабочие нашли так называемую «ведьмину бутылку». Их использовали в качестве оберегов от нечистой силы на протяжении многих веков. Внутрь обычно клали кусочки металла, гвозди или человеческие ногти, и заливали их мочой. По одной из версий, бутылку рядом с берегом зарыл моряк, надеясь, что она принесет ему удачу в следующем плаванье.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Германии нашли свинцовый лист со средневековым заклинанием для вызова Сатаны. Лист обнаружили при строительстве в городе Росток, земля Мекленбург-Передняя Померания.

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