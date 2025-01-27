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13:09, 27 января 2025Россия

Раскрыты новые подробности о ходе боев в Курской области

Минобороны России заявило об отражении двух контратак ВСУ в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшие сутки российские военнослужащие отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Новые подробности о ходе боев в регионе раскрыло Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что подразделения российской группировки войск «Север» также нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районе населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Кроме того, освобождено Николаево-Дарьино.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял на курском направлении более 190 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронемашин и пять автомобилей. Три бойца ВСУ сдались в плен. Помимо этого, уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Ранее временно исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко заявил, что боевые действия затронули 21 процент территории региона. По его словам, предстоит провести много работ, в том числе по разминированию освобожденных населенных пунктов.

ЖЗЛ
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