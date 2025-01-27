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21:31, 27 января 2025Россия

Раскрыты подробности освобождения села Николаево-Дарьино под Курском

МО РФ: после освобождения Николаево-Дарьино солдаты ВСУ бежали, бросив раненых
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство обороны России раскрыло подробности освобождения села Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что населенный пункт освободили подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при поддержке огня артиллерии и ударов беспилотников. Военнослужащими были проведены разведывательные действия и доразведка позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это позволило им вскрыть систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства украинских войск в самом селе и его окрестностях, сообщили в ведомстве. Также российским военным удалось определить наиболее подходящие для штурма подступы.

По данным министерства, десантники малыми группами пошли на штурм. «Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вскрытых огневых средствах ВСУ и минировании путей выдвижения, а также уничтожали выявленные огневые точки противника», — добавили в ведомстве.

Затем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, взяли Николаево-Дарьино под контроль. В Минобороны сообщили, что солдаты ВСУ «бежали, бросив раненых», некоторые из них сложили оружие и сдались в плен.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение российскими войсками села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма занятого Вооруженными силами Украины города Суджи.

Министерство обороны России отчиталось о взятии Николаево-Дарьно сегодня, 27 января. В боях за село участвовали военнослужащие группировки войск «Север».

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