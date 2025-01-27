Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

Рэперша-миллиардерша Bhad Bhabie показала внешность после пластики носа

Известная американская рэперша Даниэлла Бреголи, более известная как Bhad Bhabie, показала внешность после пластической операции. Соответствующие кадры появились в сторис ее в Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 15,9 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 21-летняя миллиардерша продемонстрировала, как выглядит на шестой день после ринопластики. Так, она запечатлела себя в фас и профиль с гематомами вокруг глаз и отекшим носом.

«Пластика носа не для слабаков!» — указала в подписи знаменитость. При этом известно, что в настоящее время она борется с онкологическим заболеванием.

В июле 2024 года Bhad Bhabie раскрыла, сколько зарабатывает на OnlyFans. Она опубликовала скриншот, на котором указана статистика ее дохода на данной площадке с 1 апреля 2021 года по 11 июля 2024 года.