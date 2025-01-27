Россиянам назвали способ снизить риск заболеть гриппом

Врач Гальперин призвал в сезон гриппа чаще бывать на улице

Чтобы в сезон гриппа и простуд меньше болеть, нужно чаще бывать на свежем воздухе, считает кандидат медицинских наук, специалист по реабилитации Семен Гальперин. Способ снизить риск заболеть он назвал в интервью радио Sputnik.

Гальперин отметил, что число случаев заражения гриппом действительно возросло. Однако, по его словам, ситуация не выходит за рамки обычного сезонного всплеска респираторных инфекций. Он отметил, что, как правило, болезнь протекает легко, но полностью исключить вероятность тяжелых осложнений невозможно.

Чтобы уберечь себя от гриппа и простуды, врач призвал реже посещать мероприятия в закрытых помещениях и чаще гулять на улице. Наиболее эффективным способом защититься от гриппа он назвал вакцинацию, но предупредил, что и она не дает стопроцентную гарантию.

Ранее врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков назвал самые частые ошибки россиян при лечении гриппа. По его словам, многие пытаются лечиться бесполезными противовирусными препаратами либо начинают принимать их слишком поздно, когда вирус распространился в организме.