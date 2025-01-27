Россиянка на ходу выпала из автомобиля и попала на видео

Жительница Уфы на ходу выпала из автомобиля

Жительница Уфы на ходу выпала из автомобиля. Происшествие с россиянкой попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Видеодозор».

На представленном видеоролике видно, как машина двигается по заснеженной трассе. Внезапно из салона на дорогу падает пассажирка. Водитель, проехав несколько метров, останавливается и возвращается назад. Мужчина бежит к пострадавшей, а затем уносит ее в автомобиль.

По данным издания, горожанку с травмами доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Омске женщина выпала из маршрутки во время движения, ее госпитализировали.

Еще раньше в Камышине Волгоградской области 25-летняя женщина выпала из движущейся Lada.