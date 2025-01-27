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12:37, 27 января 2025Спорт

Российская теннисистка рассказала об отношениях с первой ракеткой мира

Россиянка Калинская заявила, что на нее не давят отношения с итальянцем Синнером
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала об отношениях с первой ракеткой мира Янником Синнером. Ее слова приводит The Straits Times.

Калинская заявила, что на нее не давят отношения с итальянцем. «Я не думаю, что есть какое-то давление, это ни на что не влияет», — отметила она.

Ранее Синнер раскрыл подробности отношений с Калинской. Спортсмен заявил, что роман не изменил его.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Итальянец возглавляет мужской мировой рейтинг, россиянка располагается на 18-м месте женского.

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