Российская теннисистка рассказала об отношениях с первой ракеткой мира

Россиянка Калинская заявила, что на нее не давят отношения с итальянцем Синнером

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала об отношениях с первой ракеткой мира Янником Синнером. Ее слова приводит The Straits Times.

Калинская заявила, что на нее не давят отношения с итальянцем. «Я не думаю, что есть какое-то давление, это ни на что не влияет», — отметила она.

Ранее Синнер раскрыл подробности отношений с Калинской. Спортсмен заявил, что роман не изменил его.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно летом 2024 года. Итальянец возглавляет мужской мировой рейтинг, россиянка располагается на 18-м месте женского.