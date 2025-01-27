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20:07, 27 января 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша предупредила туристов об опасностях Стамбула

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Liu Lei / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша, прожившая в Турции три года, предупредила туристов об опасностях, которые могут поджидать во время поездки в Стамбул. Об этом она рассказала в аккаунте @vika_savetravel в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, это не самый безопасный город для жизни и путешествий. К примеру, она упомянула известную мошенническую схему с валяющимися на улице щетками для чистки обуви. В комментариях юзеры подтвердили, что туристы поднимают эти щетки, чтобы помочь владельцу, а тот предложит в благодарность почистить обувь, но в конце запросит оплату.

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Также блогерша рекомендовала не посещать клубы, в которые зазывают промоутеры на улице, поскольку и там иностранцев ждет обман. «Не принимайте приглашения с улицы. Это важно. Даже если вам предлагают бесплатный кальян — он того не стоит, поверьте», — добавила россиянка.

Кроме того, блогерша посоветовала следить за тем, чтобы таксист включал таксометр. Если он этого не сделает, то в конце поездки назовет сумму больше, чем надо было.

Ранее в Турции гиды придумали новую мошенническую схему и водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии. Уточняется, что некоторые туристические организации продавали туры по историческим руинам, которых на самом деле нет.

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