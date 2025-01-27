Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 27 января 2025Бывший СССР

Российские танкисты совершили подвиг при взятии Великой Новоселки в ДНР

При взятии Великой Новоселки в ДНР танкисты ВС России отвлекали ВСУ от пехоты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: russian.rt.com

Танкисты группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России отвлекали от пехоты на себя украинские подразделения при взятии Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир одного из танков с позывным Уран, передает RT.

«Мы шли в составе второй колонны, в голове первый наш танк шел. Дошли до определенной точки и начался обстрел. Мы приняли удар на себя, но это позволило как раз колоннам [российской пехоты] пройти населенный пункт», — уточнил Уран.

Несмотря на попадание в один из российских танков, его экипаж продолжил наносить удары по украинским военнослужащим. Кроме того, танкисты ВС России под непрекращающимися обстрелами смогли спасти раненого бойца.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать Великую Новоселку силами террористического спецбатальона. Боевиков перебрасывали на данный участок фронта для удержания населенного пункта, однако они сбежали с позиций менее чем через две недели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      ФСБ вскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в российском регионе

      Бывшего футболиста сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

      Россиян призвали не растирать детей спиртом

      Бывшего мэра российского города осудили на шесть лет за превышение полномочий

      Немецкие власти захотели укрепить демократию бесплатным пивом

      Уличенный в гомосексуализме экс-депутат Рады высказался об украинских «пидорасах»

      Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

      В США усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше