При взятии Великой Новоселки в ДНР танкисты ВС России отвлекали ВСУ от пехоты

Танкисты группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России отвлекали от пехоты на себя украинские подразделения при взятии Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал командир одного из танков с позывным Уран, передает RT.

«Мы шли в составе второй колонны, в голове первый наш танк шел. Дошли до определенной точки и начался обстрел. Мы приняли удар на себя, но это позволило как раз колоннам [российской пехоты] пройти населенный пункт», — уточнил Уран.

Несмотря на попадание в один из российских танков, его экипаж продолжил наносить удары по украинским военнослужащим. Кроме того, танкисты ВС России под непрекращающимися обстрелами смогли спасти раненого бойца.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались удержать Великую Новоселку силами террористического спецбатальона. Боевиков перебрасывали на данный участок фронта для удержания населенного пункта, однако они сбежали с позиций менее чем через две недели.