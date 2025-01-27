Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
3:3
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Завершен
Лестер Сити
Англия — Премьер-лига|23-й тур
ХК Сочи
3:4
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Астон Вилла
1:1
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|23-й тур
Фулхэм
0:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|23-й тур
08:16, 27 января 2025Спорт

Российский футболист рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

Российский хавбек Кузяев рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев раскрыл планы на будущее. Об этом он рассказал в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

Кузяев заявил, что хотел бы выступать в арабских чемпионатах. Он объяснил это желание тем, что арабские страны близки ему в плане религии и ему хотелось бы пожить в мусульманской стране.

«Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране», — поделился хавбек.

С июля 2023-го Кузяев представляет «Гавр». Соглашение с россиянином рассчитано на два года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 12 матчей и отметился одним голом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      Бойцы окруженной в Великой Новоселке бригады ВСУ сдались в плен

      В Москве побит вековой температурный рекорд

      Внешний долг России рекордно снизился

      В российском СИЗО произошел пожар

      Российский футболист рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

      Переспавшая с 1057 мужчинами порнозвезда рассказала о своих страхах перед секс-марафоном

      Парень пожаловался на «чертовщину» с чаевыми в США и разозлил пользователей сети

      В США заявили о подготовке Си Цзиньпином будущего преемника

      Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в Часов Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше