Российский футболист рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

Российский хавбек Кузяев рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев раскрыл планы на будущее. Об этом он рассказал в интервью Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна».

Кузяев заявил, что хотел бы выступать в арабских чемпионатах. Он объяснил это желание тем, что арабские страны близки ему в плане религии и ему хотелось бы пожить в мусульманской стране.

«Тем более, как все замечают, эти чемпионаты развиваются, приглашают много звезд. Я рассматриваю эти чемпионаты в первую очередь не в плане заработка больших денег, как в Саудовской Аравии, например, а в плане опыта в мусульманской стране», — поделился хавбек.

С июля 2023-го Кузяев представляет «Гавр». Соглашение с россиянином рассчитано на два года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провел 12 матчей и отметился одним голом.