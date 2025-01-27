Рубль укрепился к евро

Курс евро опустился ниже 102 рублей впервые за 2,5 месяца

Рубль укрепляется к доллару и евро. Стоимость единицы европейской валюты опустилась ниже 102 рублей впервые с 11 ноября, то есть за 2,5 месяца, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала за евро на российском межбанковском рынке давали 101,86 рубля. Доллар в понедельник также показывал снижение, опускаясь ниже 97 рублей.

Официальный курс евро, установленный Банком России 24 января, составляет 103,19 рубля, евро — 98,26.

Как отмечал ранее эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, прохождение в начале недели пика налоговых платежей исчерпает поддержку рубля, в то время как способность препятствовать его ослаблению связывают с «ожиданиями начала улучшения для России геополитической ситуации», которые, по словам специалиста, «то усиливаются, то ослабевают в зависимости от изменения новостного фона».