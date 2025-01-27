Сборную России по футболу отстранили от молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028

Российских футболистов отстранили от молодежного Евро-2027 и Олимпиады-2028

Молодежная сборная России отстранена от участия в чемпионате Европы 2027 года. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Уэльса (FAW).

Среди участников жеребьевки отборочного этапа турнира нет российской команды. Жеребьевка пройдет 6 февраля в швейцарском Ньоне.

Молодежный Евро-2027 пройдет в Албании и Сербии. На нем определятся участники олимпийского футбольного турнира на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.