Северный сосед России столкнулся с массовыми забастовками

«Ведомости»: На промышленных предприятиях Финляндии начались забастовки

Рабочие Финляндии начали бастовать, требуя повышения заработных плат. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Yle.

В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Предполагается, что забастовка продлится до 14 февраля, если стороны не смогут договориться. В результате может серьезно задержаться доставка потребительских товаров. Также есть риск, что каждый день будут отменяться от 10 до 15 авиарейсов.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал не доводить страну до забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».

Ранее сообщалось о волне банкротств, накрывшей Финляндию в минувшем году. Только за 11 месяцев банкротами там признали 2829 компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель увеличился на 12,4 процента.