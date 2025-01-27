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14:54, 27 января 2025Экономика

Северный сосед России столкнулся с массовыми забастовками

«Ведомости»: На промышленных предприятиях Финляндии начались забастовки
Кирилл Луцюк
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alessandro Rampazzo / Anadolu Agency / Getty Images

Рабочие Финляндии начали бастовать, требуя повышения заработных плат. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Yle.

В массовой стачке участвуют Индустриальный союз, профсоюз работников автомобильного и транспортного сектора, профсоюз работников сферы услуг и пилоты авиакомпании Finnair. Предполагается, что забастовка продлится до 14 февраля, если стороны не смогут договориться. В результате может серьезно задержаться доставка потребительских товаров. Также есть риск, что каждый день будут отменяться от 10 до 15 авиарейсов.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал не доводить страну до забастовок, поскольку «это может прервать наметившийся экономический рост».

Ранее сообщалось о волне банкротств, накрывшей Финляндию в минувшем году. Только за 11 месяцев банкротами там признали 2829 компаний. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года данный показатель увеличился на 12,4 процента.

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