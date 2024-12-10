Всплеск банкротств произошел в одной из стран Евросоюза

Kauppalehti: в Финляндии обанкротились почти три тысячи компаний

За 11 месяцев 2024 года в Финляндии банкротами признали 2829 компаний. Об этом сообщило издание Kauppalehti.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 12,4 процента. С января по ноябрь 2023 года там было инициировано 2517 банкротств. В 2022 году речь шла о 2189 случаях.

Уточняется, что в 2024 году каждый месяц процедуру банкротства запускали в среднем по 260 компаниям. Если такие темпы будут наблюдаться и в декабре, то по итогам года банкротами признают около 3100 фирм.

Чаще заявления о банкротстве в 2024 году подавали предприятия, занятые в сегментах строительства, оптовой и розничной торговли, услуг по размещению и общественному питанию.

Ранее сообщалось, что внешняя торговля Финляндии снизилась до рекордных 96 миллиардов евро. Сильнее всего просели показатели взаимной торговли с Эстонией, Германией, Россией, Турцией и Тайванем.

В начале сентября сообщалось, что в Финляндии рекордное число банкротств было отмечено в ресторанном бизнесе. С начала года закрылся 691 ресторан.