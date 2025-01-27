Информацию о скором освобождении Ефремова из тюрьмы опровергли

Юрист Александр Гуров опроверг новости о скором освобождении Михаила Ефремова

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области, юрист Александр Гуров опроверг информацию о том, что актер Михаил Ефремов должен выйти по условно-досрочному освобождению в 2025 году. Об этом он рассказал изданию «Газета.Ru».

Эксперт также прокомментировал новости о том, что артист уже проходит пробы с разными режиссерами, которые приезжают к нему прямо в колонию.

«У меня такой информации нет. Какие пробы? Там могут режиссеров пустить на встречу с ним и все. Список тех, кто может с ним встречаться, четко регламентирован. Просто кто-то фейки пускает разные, лишь бы что-то написать», — сообщил он.

Ранее появилась информация о том, что осужденного за трагическое ДТП Ефремова могут отпустить уже в этом году, поэтому постановщики предлагают ему роли в своих проектах.