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17:16, 27 января 2025Культура

Информацию о скором освобождении Ефремова из тюрьмы опровергли

Юрист Александр Гуров опроверг новости о скором освобождении Михаила Ефремова
Андрей Шеньшаков
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Белгородской области, юрист Александр Гуров опроверг информацию о том, что актер Михаил Ефремов должен выйти по условно-досрочному освобождению в 2025 году. Об этом он рассказал изданию «Газета.Ru».

Эксперт также прокомментировал новости о том, что артист уже проходит пробы с разными режиссерами, которые приезжают к нему прямо в колонию.

«У меня такой информации нет. Какие пробы? Там могут режиссеров пустить на встречу с ним и все. Список тех, кто может с ним встречаться, четко регламентирован. Просто кто-то фейки пускает разные, лишь бы что-то написать», — сообщил он.

Ранее появилась информация о том, что осужденного за трагическое ДТП Ефремова могут отпустить уже в этом году, поэтому постановщики предлагают ему роли в своих проектах.

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