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15:04, 27 января 2025Спорт

Соболенко осудили за неуважительное отношение к утешительному трофею Australian Open

Арину Соболенко осудили за имитацию мочеиспускания в утешительный трофей AO
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sv / Globallookpress.com

Первую ракетку мира Арину Соболенко раскритиковали за неуважительное отношение к утешительному трофею Australian Open. На инцидент обратил внимание аккаунт Tennis GIFs в соцсети X.

На видеофрагменте из трансляции видно, как Соболенко и ее команда стоят вокруг тарелки, которая лежит на полу. Затем они по очереди начинают имитировать мочеиспускание в награду и смеяться.

Пользователи соцсети не одобрили такое поведение белорусской теннисистки. В комментариях предложили навсегда отстранить Соболенко от AO, а также лишить ее титулов и призовых.

В 2025 году Соболенко не смогла защитить чемпионский титул на AO. Чемпионка турнира 2024 и 2023 годов в финале нынешнего розыгрыша уступила американке Мэдисон Киз.

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