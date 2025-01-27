Соболенко осудили за неуважительное отношение к утешительному трофею Australian Open

Арину Соболенко осудили за имитацию мочеиспускания в утешительный трофей AO

Первую ракетку мира Арину Соболенко раскритиковали за неуважительное отношение к утешительному трофею Australian Open. На инцидент обратил внимание аккаунт Tennis GIFs в соцсети X.

На видеофрагменте из трансляции видно, как Соболенко и ее команда стоят вокруг тарелки, которая лежит на полу. Затем они по очереди начинают имитировать мочеиспускание в награду и смеяться.

Пользователи соцсети не одобрили такое поведение белорусской теннисистки. В комментариях предложили навсегда отстранить Соболенко от AO, а также лишить ее титулов и призовых.

В 2025 году Соболенко не смогла защитить чемпионский титул на AO. Чемпионка турнира 2024 и 2023 годов в финале нынешнего розыгрыша уступила американке Мэдисон Киз.