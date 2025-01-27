Спасавший людей от обстрелов в Курской области священник пришел в «Ахмат»

Прятавший людей в храме священник из Курской области пришел в «Ахмат»

Прятавший людей в храме священник из Курской области пришел в подразделение «Ахмат». Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Telegram.

На видео командир «Ахмата» выразил благодарность священнослужителю за работу, «которая касается православной составляющей». На кадрах можно узнать священника — после начала вторжения украинских войск в Курскую область он записал видео, в котором рассказал об обстановке в городе Судже.

По словам Алаудинова, в «Ахмате» есть еще несколько православных священников. Они официально проходят службы в подразделении, уточнил генерал.

27 января Алаудинов рассказал о ликвидации генерала НАТО в ходе спецоперации. По его словам, речь идет о польском офицере Адаме Марчаке, который возглавлял штаб операции НАТО EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.