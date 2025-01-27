Стало известно о проведенной в удерживаемой ВСУ Судже патриотической акции

В удерживаемой ВСУ Судже провели патриотическую акцию

В удерживаемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Судже Курской области прошла патриотическая акция. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

Акции «Блокадная ласточка» и тематические занятия «Разговоры о важном» прошли в Курске.

В Судже акция состоялась в онлайн-формате. В ней приняли участие ученики 5-11-х классов местной школы-интерната. Где именно сейчас находятся дети, не уточняется.

27 января Минобороны рассказало о ходе боев в Курской области. В военном ведомстве сообщили о двух отраженных контратаках ВСУ. Помимо этого, за минувшие сутки был освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино.