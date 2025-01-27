Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 27 января 2025Россия

Стало известно о проведенной в удерживаемой ВСУ Судже патриотической акции

В удерживаемой ВСУ Судже провели патриотическую акцию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ертай Сарбасов / РИА Новости

В удерживаемом Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Судже Курской области прошла патриотическая акция. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

Акции «Блокадная ласточка» и тематические занятия «Разговоры о важном» прошли в Курске.

В Судже акция состоялась в онлайн-формате. В ней приняли участие ученики 5-11-х классов местной школы-интерната. Где именно сейчас находятся дети, не уточняется.

27 января Минобороны рассказало о ходе боев в Курской области. В военном ведомстве сообщили о двух отраженных контратаках ВСУ. Помимо этого, за минувшие сутки был освобожден населенный пункт Николаево-Дарьино.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

      Врач развеял популярный миф об инфарктах

      Сообщения о китайском стартапе в области ИИ обрушили акции американских технокомпаний

      В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над сожительницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше