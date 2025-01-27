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21:00, 27 января 2025Экономика

Tesla подала в суд на Евросоюз

Tesla подала в суд на Евросоюз из-за пошлины на выпущенные в Китае автомобили
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

Шанхайское подразделение американского автопроизводителя Tesla подало в Европейский суд иск к Евросоюзу из-за введенных в прошлом году пошлин на электромобили, выпущенные в Китае.

Ранее аналогичные иски подали китайские BYD, Geely и SAIC, а также BMW, которой пришлось столкнуться с ограничениями в отношении своей фабрики в Китае. При этом к Tesla отнеслись наиболее мягко — компании к общей для всех производителей 10-процентной пошлине прибавили всего 7,9 процента, хотя для SAIC надбавка составила 35,3 процента.

Тем не менее Tesla все равно может считать себя одним из главных пострадавших производителей. Дело в том, что на его китайские автомобили в 2023 году пришлось 28 процентов от всего импорта в Европу электромобилей, выпущенных в Китае.

Подача иска именно сейчас совпала с резким ухудшением отношения главы Tesla Илона Маска к руководству Евросоюза и европейских стран и их реакции на его слова и поступки.

В частности, в Европе осудили похожий на нацистское приветствие жест Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа, а сам миллиардер позднее выступил на митинге ультраправой оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии», где посоветовал собравшимся не испытывать стыд за действия их страны в прошлом.

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