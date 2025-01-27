Терапевт раскрыла неожиданную опасность бесснежных зим

Терапевт Тен предупредила, что бесснежная зима может стать причиной депрессии

Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен предупредила, что бесснежная зима может стать причиной депрессии и постоянной сонливости. Неожиданную опасность отсутствия снега доктор раскрыла в беседе с NEWS.ru.

«Снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — "гормона счастья" и снижает уровень мелатонина, избыток которого может вызывать сонливость и апатию», — объяснила врач. Кроме того, недостаток света может провоцировать сезонную депрессию, предупредила Тен.

Доктор рассказала, что дефицит света также может спровоцировать тревожность, проблемы со сном, раздражительность и снижение энергии. Кроме того, отсутствие снега может вызывать чувство дискомфорта и напоминать об изменении климата, что способно усиливать тревожность у людей, волнующихся из-за проблем окружающей среды.

Справиться с депрессией, вызванной дефицитом света, можно с помощью светотерапии, творчества, общения с психологом, добавила врач.

Ранее Тен назвала болезнь, указывающую на проблемы с иммунитетом. Она объяснила, что при появлении кандидоза, в том числе налета на языке, нужно обращаться к врачу.