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20:23, 27 января 2025Забота о себе

Терапевт раскрыла неожиданную опасность бесснежных зим

Терапевт Тен предупредила, что бесснежная зима может стать причиной депрессии
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен предупредила, что бесснежная зима может стать причиной депрессии и постоянной сонливости. Неожиданную опасность отсутствия снега доктор раскрыла в беседе с NEWS.ru.

«Снег, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно влияет на выработку серотонина — "гормона счастья" и снижает уровень мелатонина, избыток которого может вызывать сонливость и апатию», — объяснила врач. Кроме того, недостаток света может провоцировать сезонную депрессию, предупредила Тен.

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Доктор рассказала, что дефицит света также может спровоцировать тревожность, проблемы со сном, раздражительность и снижение энергии. Кроме того, отсутствие снега может вызывать чувство дискомфорта и напоминать об изменении климата, что способно усиливать тревожность у людей, волнующихся из-за проблем окружающей среды.

Справиться с депрессией, вызванной дефицитом света, можно с помощью светотерапии, творчества, общения с психологом, добавила врач.

Ранее Тен назвала болезнь, указывающую на проблемы с иммунитетом. Она объяснила, что при появлении кандидоза, в том числе налета на языке, нужно обращаться к врачу.

ЖЗЛ
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