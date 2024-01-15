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14:31, 15 января 2024Забота о себе

Названа указывающая на проблемы с иммунитетом болезнь

Терапевт Тен: кандидоз может свидетельствовать о проблемах с иммунитетом

Фото: Davi Zapico / Shutterstock / Fotodom

О серьезных проблемах с иммунитетом может свидетельствовать появление кандидоза — инфекционного заболевания, которое может приводить к появлению налета на языке, рассказала терапевт Зарема Тен. Указывающую на это болезнь она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тен, при кандидозе у человека может появиться молочно-творожистый плотный налет на всей поверхности языка. «При этом более плотные высыпания характерны для корня языка, а ближе к спинке возможны небольшие бляшки, которые могут сливаться», — объяснила врач.

Терапевт уточнила, что кандидоз может появиться после антибактериальной терапии, которую человек применял во время лечения острого инфекционного заболевания. Антибактериальные препараты могут привести к гибели микрофлоры, из-за чего грибок кандида начинает разрастаться и покрывать слизистые оболочки, заключила Тен.

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      Александра Лисица
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