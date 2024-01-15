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07:26, 15 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности храпа

Лор-врач Зайцев: храп увеличивает риск инфаркта и инсульта

Фото: Unsplash

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что храп увеличивает риск развития тяжелых заболеваний. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Врач предупредил россиян об опасности храпа и подчеркнул, что эти звуки говорят о недостаточном снабжении мозга кислородом. По его словам, это нарушение дыхания грозит подъемом артериального давления, а впоследствии — инфарктом или инсультом.

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«Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта», — отметил Зайцев.

Чтобы избавиться от храпа, следует обратиться за помощью к отоларингологу. Доктор поможет установить причины нарушения дыхания, а также подобрать необходимое лечение.

Ранее россиянам раскрыли неочевидную причину сильного храпа. К ней врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и эндокринолог Екатерина Трошина отнесли акромегалию — заболевание, связанное с повышенной выработкой гормона роста.

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      Марина Совина
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