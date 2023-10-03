Россиянам раскрыли неочевидную причину сильного храпа

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и эндокринолог Екатерина Трошина в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам неочевидную причину сильного храпа. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что сильный храп в сочетании с увеличением конечностей может свидетельствовать об акромегалии — заболевании, связанном с повышенной выработкой гормона роста.

«Акромегалия ассоциирована с гормоном роста — это значит, что растет все, у этих пациентов возрастает риск развития опухоли самых разных органов», — отметила Трошина. Малышева добавила, что в случае выявления аденомы гипофиза, обнаруженной при лечении акромегалии, нужно обязательно делать операцию.

Ранее Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли связь храпа и слепоты. Специалисты рассказали, что храпящие люди подвержены опасности заболеть глаукомой и потерять зрение.